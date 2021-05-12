Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во время разговора Блинкен затронул тему двух американцев, которые в России отбывают сроки за "шпионаж" и "неповиновение органам власти". Вашингтон призывает их освободить.

Речь идет о Поле Вилане и Треворе Риде. Обоих осудили летом 2020 года.

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В Госдепе решительно настроены защищать интересы Рида и Вилана

Госсекретарь Блинкен снова напомнил о решимости президента США Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите американских интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам,

– подчеркнули в Госдепе.

Что известно об осужденных американцах

Московский городской суд в июне 2020 года приговорил Вилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. У Вилана, кроме гражданства США, были также гражданства Ирландии, Канады и Британии. Сейчас Вилан находится в колонии в Мордовии. Своей вины американец не признал.

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Что касается Тревора Рида, то процесс завершился в июле 2020 года. Приговор ему – 9 лет в колонии общего режима за применение силы к представителям власти. Вины Рид тоже не признает, ведь говорит, что своих действий не помнит из-за нетрезвого состояния.

Обратите внимание! Жалобу на судебное решение в отношении Рида должны были рассмотреть еще в феврале, однако заседание отложили.