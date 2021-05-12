Держдеп закликав Росію звільнити двох американців, яких засудили за "шпигунство"
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Під час розмови Блінкен зачепив тему двох американців, які в Росії відбувають терміни за "шпигунство" та "непокору органам влади". Вашингтон закликає їх звільнити.
Джерело:Державний департамент США
Мовиться про Пола Вілана та Тревора Ріда. Обох засудили влітку 2020 року.
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У Держдепі рішуче налаштовані захищати інтереси Ріда та Вілана
Держсекретар Блінкен знову нагадав про рішучість президента США Байдена захищати американських громадян і діяти рішуче в захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам,
– наголосили у Держдепі.
Що відомо про засуджених американців
Московський міський суд у червні 2020 року засудив Вілана до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство. У Вілана, окрім громадянства США, були також громадянства Ірландії, Канади та Британії. Наразі Вілан перебуває у колонії в Мордовії. Своєї провини американець не визнав.
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Щодо Тревора Ріда, то процес завершився у липні 2020 року. Вирок йому – 9 років у колонії загального режиму – за застосування сили до представників влади. Провини Рід теж не визнає, адже каже, що своїх дій не пам'ятає через нетверезий стан.
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