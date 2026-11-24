Соединенные Штаты призвали Украину и Россию прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру и цепочки поставок продовольствия. Кроме того, Вашингтон настаивает на возобновлении безопасного коммерческого судоходства в Черном море.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа в ходе заседания Совета Безопасности ООН 23 ноября.

Почему удары по энергетике и судам в Черном море опасны?

По словам Негреа, удары по энергетической инфраструктуре и продовольственным цепочкам создают угрозы для глобальной продовольственной безопасности. Особое беспокойство Вашингтона вызывают атаки на гражданские порты и коммерческие суда.

Американский дипломат подчеркнул, что такие атаки влекут за собой ряд опасных последствий. В частности, они ставят под угрозу жизни гражданских лиц, нарушают безопасность судоходства, сокращают объемы экспорта украинской агропродукции и создают риски для глобальной продовольственной безопасности.

Негреа также обратил внимание на то, что в результате атак в Черном море на дно попадают грузы с зерном, удобрениями и другими продуктами. Моряки из разных стран гибнут или получают ранения, а украинские аграрии сталкиваются с трудностями при экспорте своей продукции.

Негреа подчеркнул, что лучшим способом защитить продовольственные поставки через Черное море является завершение войны. По его словам, Вашингтон совместно с Киевом и европейскими партнерами работает над четырьмя направлениями будущего урегулирования:

Надежные гарантии безопасности для Украины, которые защитят от новой российской агрессии. Перспектива вступления Украины в Европейский Союз. Комплексный план послевоенного экономического восстановления с участием европейских партнеров, Всемирного банка и других организаций. Конкретные договоренности о механизмах безопасности после заключения мирного соглашения.

Также американский дипломат заявил, что США рассчитывают продолжить работу на основе переговоров в Абу-Даби. К дальнейшему взаимодействию планируется привлечь Украину, Россию, представителей Европы, НАТО и ЕС.

Напомним, Россия неоднократно проводила атаки на гражданские суда, перевозившие украинскую агропродукцию по Черному морю. В частности, 5 октября 2026 года российские беспилотники нанесли удар по турецкому гражданскому судну, которое перевозило кукурузу. В результате атаки погиб капитан судна.