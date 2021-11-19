В Вашингтоне говорят, что бывший президент имеет право на справедливый суд. Это означает, что он должен присутствовать на всех заседаниях по своему делу.
Ранее Саакашвили упал и потерял сознание, его забрали на носилках, – адвокат
Правительство Грузии должно относиться к Саакашвили с достоинством, – Госдеп
Мы призываем правительство Грузии относиться к Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушиваться к рекомендациям общественного защитника относительно надлежащего обращения,
– сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.
В Соединенных Штатах подчеркнули, что Саакашвили должен присутствовать на всех судебных заседаниях – если он изъявит такое желание.
Накануне Саакашвили потерял сознание
Отметим, что накануне адвокат экс-президента Грузии сообщил, что после встречи с защитниками политик упал и потерял сознание. Впоследствии его состояние стабилизировали. Медики, работающие при омбудсмене Грузии, отметили, что некоторые показатели в анализах заключенного близки к критическим.
К теме Его состояние может быть критическим, – Денисова об отказе Грузии допустить ее к Саакашвили
Больше о состоянии Саакашвили:
- Саакашвили начал голодовку сразу после задержания в Грузии.
- Политик категорически отказывался от госпитализации в тюремную больницу, однако 8 ноября его перевезли.
- По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, при этапировании политика избили.
- Власти Грузии отказываются впускать Денисову к бывшему президенту.