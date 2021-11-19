У Вашингтоні кажуть, що колишній президент має право на справедливий суд. це означає, що він має присутній на всіх засіданнях у своїй справі.
Раніше Саакашвілі впав та знепритомнів, його забрали на ношах, – адвокат
Уряд Грузії має ставитись до Саакашвілі з гідністю, – Держдеп
Ми закликаємо уряд Грузії ставитись до Саакашвілі справедливо і з гідністю, а також дослухатися до рекомендацій громадського захисника щодо належного звернення,
– повідомив представник Держдепу Нед Прайс.
У Сполучених Штатах наголосили, що Саакашвілі має бути присутнім на всіх судових засіданнях – якщо він виявить таке бажання.
Напередодні Саакашвілі втратив свідомість
Зазначимо, що напередодні адвокат експрезидента Грузії повідомив, що після зустрічі з захисниками політик впав і втратив свідомість. Згодом його стан стабілізували. Медики, які працюють при омбудсменові Грузії, наголосили, що деякі показники в аналізах ув'язненого близькі до критичних.
До теми Його стан може бути критичним, – Денісова про відмову Грузії допустити її до Саакашвілі
Більше про стан Саакашвілі:
- Саакашвілі розпочав голодування одразу після затримання в Грузії.
- Політик категорично відмовлявся від госпіталізації до тюремної лікарні, проте 8 листопада його таки перевезли.
- За словами української омбудсменки Людмили Денісової, при етапуванні політика побили.
- Влада Грузії відмовляється впускати Денісову до колишнього президента.