У Вашингтоні кажуть, що колишній президент має право на справедливий суд. це означає, що він має присутній на всіх засіданнях у своїй справі.

Раніше Саакашвілі впав та знепритомнів, його забрали на ношах, – адвокат

Уряд Грузії має ставитись до Саакашвілі з гідністю, – Держдеп

Ми закликаємо уряд Грузії ставитись до Саакашвілі справедливо і з гідністю, а також дослухатися до рекомендацій громадського захисника щодо належного звернення,

– повідомив представник Держдепу Нед Прайс.

У Сполучених Штатах наголосили, що Саакашвілі має бути присутнім на всіх судових засіданнях – якщо він виявить таке бажання.

Напередодні Саакашвілі втратив свідомість

Зазначимо, що напередодні адвокат експрезидента Грузії повідомив, що після зустрічі з захисниками політик впав і втратив свідомість. Згодом його стан стабілізували. Медики, які працюють при омбудсменові Грузії, наголосили, що деякі показники в аналізах ув'язненого близькі до критичних.

До теми Його стан може бути критичним, – Денісова про відмову Грузії допустити її до Саакашвілі

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