Что известно о военном параде в Вашингтоне и где смотреть онлайн-трансляцию – читайте в материале 24 Канала.

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Онлайн-трансляция парада в США

Парад в Вашингтоне 14 июня стал первым с 1991 года.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли ранее объясняла, что в этот день Дональд Трамп почтит американских ветеранов, военнослужащих срочной службы и военную историю.

По предварительной информации, в параде примут участие более 6600 солдат, не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семь оркестров и, вероятно, несколько тысяч гражданских лиц.

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Как отмечали в AP, проведение такого мероприятия обойдется Вашингтону в десятки миллионов долларов. Согласно обнародованной информации, основные расходы, вероятно, связаны с транспортировкой техники и личного состава из разных уголков страны, а также с обеспечением питания и размещения военных.

Между тем в ABS News определили, что приблизительные расходы составляют около 45 миллионов долларов.