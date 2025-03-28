Кто будет следить за соблюдением договоренностей между Украиной и Россией: потенциальные страны

США проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и некоторыми европейскими странами относительно их готовности проводить мониторинг "энергетического перемирия" между Россией и Украиной.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 28 марта, передает 24 Канал.

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Кто будет осуществлять мониторинг соблюдения договоренностей

Президент подчеркнул, что мониторинг за соблюдением является ключевым аспектом из-за негативного опыта Украины в вопросе любых договоренностей с Россией. По его словам, США проведут внутренние консультации, а затем обсудят это с Турцией, Саудовской Аравией и некоторыми европейскими странами.

Я не знаю результатов этих разговоров, пока американские партнеры нам об этом не сказали, но они это озвучили, и мы им озвучили, что без мониторинга работать не будет.

– заявил он.

По его словам, у Украины есть свой мониторинг, благодаря которому есть возможность сказать, если Россия нарушает свои обязательства по перемирию по вопросу ударов по энергетике перед американской стороной. Владимир Зеленский сказал, что у Вашингтона и Москвы были свои обсуждения на этот счет.

"Американская сторона передала нам, что с момента публикации этого документа, который был во время второй встречи в Саудовской Аравии, с этого момента наступает договоренность. И даже в этом разница в позициях США и россиян. Россияне говорят о 18 марта, вроде каких-то их договоренностей с Америкой, забывая, что война не будет", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что попросил министра обороны Украины Рустема Умерова передать контактерам с США все доказательства срыва обязательств, зафиксированные спасателями и полицией, которые на себя брала страна как гарантер и медиатор. Президент выразил сомнение в необходимости привлечения Саудовской Аравии.

Какие страны рассматривает Украина

При всем уважении к лидеру Саудовской Аравии, у меня очень хорошие отношения с принцем, но они не могут мониторить энергетику у нас. Потому что средства, потому что разведка, потому что соответствующие профессиональные энергетики – я думаю, у них точно нет, по крайней мере, в Украине у них нет. Я был удивлен этим предложением,

– заявил Владимир Зеленский.

В то же время, идею относительно того, что одной из стран, которая может мониторить безопасность в Черном море, может быть Турция, украинский президент назвал логичной.

"Мы всегда говорили, что мониторить могут США, британцы, французы, плюс страны Черноморского побережья – и румыны, и болгары, это для нас абсолютно понятно. Я не вижу проблем, если есть желание", – резюмировал он.

К слову, Зеленский сообщил, что Россия 28 марта совершила атаку на газовую инфраструктуру Украины, несмотря на договоренности о перемирии. В результате обстрела повреждены газодобывающие мощности. США, являющиеся посредником в переговорах Украины и России, уже знают об этой атаке.