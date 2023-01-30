Американские военные готовятся отбивать атаки России и Китая со стороны Арктики

Члены Национальной гвардии США провели тренировку в северном Мичигане. Они тренировались отражать вероятные атаки со стороны Китая и России.

Завершился первый заезд Northern Strike 23. Это 10-дневные общевойсковые учения Национальной гвардии США, которые учатся отражать атаки врага со стороны Арктики.

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В будущем у Арктики может быть конфронтация

Меры Northern Strike Нацгвардия США проводит уже шестой год. Цель – подготовить американских военных к военной конфронтации в Арктике, где по мере таяния льдов водные пути становятся более проходимыми для судов, а такие страны как Китай и Россия увеличивают свое военное присутствие.

Если вы посмотрите на карту с Северного полюса, вы увидите, насколько близки все эти страны,

– сказал генерал армии Дэн Хокансон, начальник бюро Национальной гвардии.

Он отметил, что температура в Арктике растет и растет доступ к ее территориям.

Мы начинаем видеть, как страны продвигаются в эти районы. И там будет конкуренция,

– сказал Хокансон.

Кроме таких противников, как Россия и Китай, в Арктике действуют союзники НАТО, такие как Норвегия. Это страны, которые США будут обязаны поддерживать в случае конфронтации.

Мы должны быть готовы отправиться туда, где может быть потенциальное сражение, и нам нужно обеспечить присутствие там.

– добавил генерал.

Как прошли обучение Northern Strike