Американские военные готовятся отбивать атаки России и Китая со стороны Арктики
Источник:Military Times
Члены Национальной гвардии США провели тренировку в северном Мичигане. Они тренировались отражать вероятные атаки со стороны Китая и России.
Завершился первый заезд Northern Strike 23. Это 10-дневные общевойсковые учения Национальной гвардии США, которые учатся отражать атаки врага со стороны Арктики.
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В будущем у Арктики может быть конфронтация
Меры Northern Strike Нацгвардия США проводит уже шестой год. Цель – подготовить американских военных к военной конфронтации в Арктике, где по мере таяния льдов водные пути становятся более проходимыми для судов, а такие страны как Китай и Россия увеличивают свое военное присутствие.
Если вы посмотрите на карту с Северного полюса, вы увидите, насколько близки все эти страны,
– сказал генерал армии Дэн Хокансон, начальник бюро Национальной гвардии.
Он отметил, что температура в Арктике растет и растет доступ к ее территориям.
Мы начинаем видеть, как страны продвигаются в эти районы. И там будет конкуренция,
– сказал Хокансон.
Кроме таких противников, как Россия и Китай, в Арктике действуют союзники НАТО, такие как Норвегия. Это страны, которые США будут обязаны поддерживать в случае конфронтации.
Мы должны быть готовы отправиться туда, где может быть потенциальное сражение, и нам нужно обеспечить присутствие там.
– добавил генерал.
Как прошли обучение Northern Strike
- В рамках своего визита 26 января Хокансон принимал участие в тренировке на гаубице M777.
- Основное внимание во время учений было уделено полевой артиллерии.
- Также тренировался инженерный взвод, помогавший строить импровизированные огневые базы и ремонтировать дороги.
- Кроме того, на месте происшествия находились бойцы латвийских спецсил. Они постоянные участники учений, поскольку встревожены российской военной экспансией.