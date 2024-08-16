13 августа агенты ФБР прибыли в поместье Патриа, которое находится в семи километрах от Флинт Хилл. В последующие дни они продолжали оставаться там, вывозя имущество из дома на грузовиках.

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Агенты ФБР пришли с обысками в дом Дмитрия Саймса

Обыски проходят в поместье округ Раппаханнок (Виргиния) со вторника. Рядом с воротами журналист издания заметил рулон желтой ленты, которым обычно маркируют место преступления.

Представитель ФБР сообщила Rappahannock News, что обыски санкционированы судом, не уточнив, что именно стало основанием для них.

Я не видел ордера. Со мной не связывались какие-то правоохранительные органы или кто-то еще,

– сказал Саймс.

Он отметил, что сейчас находится не в США.

"ФБР провело санкционированную судом правоохранительную деятельность. У нас больше нет комментариев, поскольку расследование продолжается", – заявила Rappahannock News пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро.

Что известно о Дмитрии Саймсе

Дмитрий Саймс - американский политолог и историк советского происхождения, который переехал из СССР в США в 1973 году.

Важно. С 2018 года он был ведущим пропагандистского ток-шоу "Большая игра" на российском "Первом канале".

Саймс имел тесные связи с президентской кампанией и администрацией 45-го президента США Дональда Трампа. Саймс фигурировал в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях Трампа и его избирательного штаба с руководством России.

Саймс упоминался в докладе Мюллера более 100 раз, однако спецпрокурор сделал вывод, что Саймс не выступал посредником между штабом Трампа и Москвой.