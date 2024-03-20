Об этом сообщили в Военно-воздушных силах США. В то же время пока неизвестно, какова скорость этого гиперзвукового оружия.

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Что известно об испытаниях

Согласно имеющейся информации, сами испытания провели в воскресенье 17 марта. Тогда бомбардировщик B-52 вылетел с острова Гуами, после чего он выпустил ракету быстрого реагирования ARRW.

Как отмечают в Reuters, Военно-воздушные силы США испытания назвали успешным. В то же время скорость полета оружия они не разглашали. Известно, что во время предыдущих испытаний ракета ARRW летела на скорости, которая как минимум в пять раз превышала скорость звука.

Обратим внимание, что Соединенные Штаты – не единственные, кто занимается разработкой гиперзвукового оружия, чья высокая скорость и маневренность позволяют усложнить процесс его отслеживания и перехвата.

Между тем Украина нуждается в дальнобойном вооружении, которое позволит уничтожать врага и его логистику. В частности, говорится о ATACMS и Taurus.

Сенатор Грэм заявил, что Украина получит ATACMS

18 марта сенатор Линдси Грэм прибыл с визитом в Киев. Он также дал брифинг на котором заговорил об оружии для Украины.

Вот что, я надеюсь, произойдет в 2024 году. Америка отправит в Украину оружие, которое вам крайне необходимо, и в будущем вы начнете не только удерживать территорию, но и оказывать дальнейшее давление на россиян в 2024-м, вы получите ATACMS и разрушите мост, который соединяет Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества для украинских военных,

– высказался он.

Также Линдси Грэм упомянул в своем выступлении о боеприпасах и западных истребителях F-16. Он добавил, что наше государство должно получить больше снарядов 155-миллиметрового калибра, которых нам очень не хватает. И что, вероятно, нам удастся в этом году привлечь F-16.

Сенатор также выразил восхищение украинским народом, которому в феврале 2022 года все предсказывали скорое поражение. В то же время он отметил, что необходимо принять законопроект о мобилизации, чтобы ВСУ имели свежие силы.