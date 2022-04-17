В США проводят масштабные военные учения по сценариям событий российско-украинской войны

Нападение России на Украину заставило многие страны пересмотреть свою обороноспособность. И готовиться к военным действиям так, как это сейчас делают украинцы на войне.

Не стали исключением в Соединенные Штаты. Там решили провести масштабные учения, происходящие по сценарию с использованием ситуаций, наблюдающихся в Украине после российского вторжения.

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Военные учения проходят в Калифорнии в Национальном учебном центре в Форт-Ирвине. Там американских солдат поделили на две группы.

Около 4,5 тысячи солдат из 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии проведут две недели на большом пустынном полигоне, "борясь" с военнослужащими 11-го бронекавалерийского полка, который выполняет роль вражеской армии. Солдаты из полка, известного как "Черный конь", расположились в вымышленном Уджене и его окрестностях. Они представляют вымышленную страну Деновию. Часть солдат, участвующих в учениях, исполняют роли "местных жителей".

В составе бригады "деновийской армии" всего 1 350 человек, но они применяют против американцев все, что есть в их арсенале: от глушения сигнала и других средств радиоэлектронной борьбы до атак боевиков и пропаганды.

Информационная война

Особое внимание во время этих военных учений будет уделено информационной войне в социальных сетях. В качестве примера американская армия приводит и эмоциональные ночные видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. С другой стороны – постоянные попытки России обвинить украинцев в инсценировке массовых убийств мирных жителей в Буче.

"Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки. Российско-украинский опыт является очень убедительной для нашей армии иллюстрацией того, насколько важной будет информационная сфера. Мы говорили об этом около пяти лет. Но на самом деле мы видим, насколько невероятно сильным оказался Зеленский. Это мировая война, которую реальный мир может увидеть и наблюдать в режиме реального времени", – рассказала министр армии США Кристин Вормут.

Провал России как опыт для остальных

Удачные действия украинских защитников и провал в планировании операции российским военным командованием может пригодиться другим странам. В США уже думают над тем, как модернизировать свою армию для современных войн.

В качестве примера приводится ситуация с танками. Рельеф местности в Европе оказался не слишком пригоден для тяжелых танков, которые застревали. Армия, по словам Кристин Вормут, должна определить "правильный баланс между мобильностью, живучестью и эффективностью танка. Если вы хотите, чтобы он был мобильнее, вам нужно сделать его легче, но это негативно повлияет на его живучесть. Поэтому вам нужно решить, какие риски перевешивают", – резюмировала Вормут.

Еще один важный аспект – россиянам так и не удалось установить контроль над воздушным пространством. А это не позволило поддерживать наземные войска во время наступательной операции. Этот провал и не позволил приблизиться к Киеву. Поэтому российские оккупанты прибегли к тактике бомбить окрестности городов, нанося удары по больницам, многоквартирным домам и другим зданиям, а также убивать мирных жителей.

Именно борьбу против такой тактики и будут отрабатывать американские военные на своих учениях.