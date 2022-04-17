Не стали виключенням в Сполучені Штати. Там вирішили провести масштабні навчання, що відбуваються за сценарієм з використанням ситуацій, що спостерігаються в Україні після російського вторгнення.

Читайте також ФСБ перевіряла підрозділи у Придністров'ї: військові там не готові до війни

Військові навчання відбуваються у Національному у пустелі в Каліфорнії в Національному навчальному центрі у Форт-Ірвіні. Там американських солдатів поділили на дві групи.

Близько 4,5 тис. солдатів із 2-ї бригади 1-ї кавалерійської дивізії проведуть два тижні на великому пустельному полігоні, "борючись" з військовослужбовцями 11-го бронекавалерійського полку, який виконують роль ворожої армії. Солдати з полку, відомого як "Чорний кінь", розташувалися у вигаданому Уджені та його околицях. Вони представляють вигадану країну Деновію. Частина солдатів, які беруть участь у навчаннях, виконують ролі "місцевих жителів".

У складі бригади "деновійської армії" всього 1350 осіб, але вони застосовують проти американців все, що є в їхньому арсеналі: від глушіння сигналу та інших засобів радіоелектронної боротьби до атак бойовиків та пропаганди.

Інформаційна війна

Особливу увагу під час цих військових навчань буде приділено саме інформаційній війні у соціальних мережах. Як приклад американська армія наводить і емоційні нічні відеозвернення президента України Володимира Зеленського. З іншої сторони – постійні спроби Росії звинуватити українців в інсценуванні масових убивств мирних жителів у Бучі.

"Я думаю, що зараз вся армія справді дивиться на те, що відбувається в Україні, і намагається винести уроки. Російсько-український досвід є дуже переконливою для нашої армії ілюстрацією того, наскільки важливою буде інформаційна сфера. Ми говорили про це близько п'яти років. Але насправді ми бачимо, наскільки неймовірно сильним виявився Зеленський. Це світова війна, яку реальний світ може побачити та спостерігати у режимі реального часу", – розповіла міністр армії США Крістін Вормут.

Провал Росії як досвід для решти

Вдалі дії українських захисників ат провал у плануванні операції російським військовим командуванням може стати в пригоді іншим країнам. В США вже думають над тим, як модернізувати свою армію для сучасних воєн.

Як приклад наводиться ситуація з танками. Рельєф місцевості в Європі виявився не надто придатний для важких танків, які застрягали. Армія, за словами Крістін Вормут, має визначити "правильний баланс між мобільністю, живучістю та ефективністю танка. Якщо ви хочете, щоб він був мобільнішим, вам потрібно зробити його легшим, але це негативно вплине на його живучість. Тому вам потрібно вирішити, які ризики переважують", – резюмувала Вормут.

Ще один важливий аспект – росіянам так і не вдалося встановити контроль за повітряним простором. А це не дало змогу підтримувати наземні війська під час наступальної операції. Відтак цей провал і не дав змогу наблизитися до Києва. Тож російські окупанти вдалися до тактики бомбити околиці міст, завдаючи ударів по лікарнях, багатоквартирних будинках та інших будівлях, а також вбивати мирних жителів.

Саме боротьб проти такої тактики й відпрацьовуватимуть американські військові на своїх навчаннях.