Для того, щоб перевірити готовність збройних формувань Придністровської молдавської республіки, на цю окуповану територію прибули представник російської ФСБ. Але побачене їх не надто вразило. Скоріше навпаки.

Варте уваги Росіяни, ймовірно, готують висадку десанту з моря, – Генштаб

За даними українського Генштабу ЗСУ, підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій. Мова йде про 1-у, 2-у та 3-ю окремі мотострілецькі бригади.

Скільки війська Росія має у Придністров'ї

Російські війська залишилися у Придністров'ї після конфлікту 1990 року. Тоді ця частина території вирішила відділитися від Молдови, що і призвело до воєнних дій в 1992 році. На боці ПМР виступила 14-а армія Росії (вона там перебувала ще з часів СРСР). Після підписання мирної угоди, який заморозив конфлікт, російська армія залишилася на цій території.

Скільки зараз там перебуває російських військових – достеменно невідомо. За оцінками експертів – від 1200 до 1500 осіб.

Важливо відзначити, що на території Придністров'я є один з найбільших складів боєприпасів у Східній Європі у селі Кобасна. Він всього лише за два кілометри від кордону з Україною.

Дивіться відео про те, як ФСБ "зачищає" лідерів бойовиків