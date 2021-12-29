Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Европейский Союз фактически уже приобщен к переговорам между Москвой и Вашингтоном по напряжению вокруг Украины.
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США не решают все в НАТО
По словам Александра Мусиенко, участие ЕС в переговорах подтверждает то, что после видеовстречи Джо Байдена и Владимира Путина президент США позвонил своим европейским коллегам.
Можно сказать, что таким образом США пытаются восстановить единство и создать в истории монолитный Запад в классическом понимании.
По мнению Мусиенко, несмотря на ведущую роль Соединенных Штатов в НАТО они не решают все, даже в вопросах России. Поэтому в любом случае будут консультации с европейцами, их не избежать.
Могут ли быть трехсторонние переговоры – Россия, ЕС, США
Александр Мусиенко считает, что в случае вероятности трехсторонних переговоров между Россией, США и Евросоюзом – необходимо присутствие Украины.
"Если мы говорим о восстановлении мира на европейском континенте, что для нас чрезвычайно важно, обсуждать это без Украины просто нереально, это исключено", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
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Мусиенко о переговорах России и США: смотрите видео
Встреча США и России: кратко
- 10 января состоится Платформа стратегического диалога безопасности, участие в которой примут представители России и США. В то же время Джо Байден конкретно не ответил, будет ли он встречаться с Владимиром Путиным.
- В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС хочет принять участие в переговорах, которые 10 января состоятся между США и Кремлем. В Евросоюзе считают, что только тогда переговоры будут иметь смысл.
- Кроме того, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "за спиной Украины ничего не будут решать". В случае разговора с Путиным, Байден обязательно свяжется и с президентом Украины.