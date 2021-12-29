Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Європейський Союз фактично вже долучений до переговорів між Москвою та Вашингтоном щодо напруження навколо України.

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США не вирішують все в НАТО

За словами Олександра Мусієнка, участь ЄС у перемовинах підтверджує те, що після відеозустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна президент США зателефонував своїм європейським колегам.

Можна сказати, що у такий спосіб США намагаються відновити єдність і створити в історії монолітний Захід у класичному розумінні. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

На думку Мусієнка, попри провідну роль Сполучених Штатів в НАТО вони не вирішують все, навіть у питаннях Росії. Тому в будь-якому випадку будуть консультації з європейцями, їх не уникнути.

Чи можуть бути тристоронні перемовини – Росія, ЄС, США

Олександр Мусієнко вважає, що у разі ймовірності тристоронніх перемовин між Росією, США та Євросоюзом – необхідною є присутність України.

"Якщо ми говоримо про відновлення миру на європейському континенті, що для нас є надзвичайно важливо, обговорювати це без України просто нереально, це виключено", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

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Зустріч США та Росії: коротко