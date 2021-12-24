Про це йдеться у матеріалі британського видання Financial Times. Там відзначили, що загострення в Україні спонукає США до обговорень претензій та скарг Росії.

Зверніть увагу Знищення України означатиме, що США підуть зі світової історії, – Піонтковський

Байден змушений реагувати

У виданні зазначили, що перший рік президентства Байдена був спрямований на посилення конкуренції США з Китаєм. Через це американського лідера та його команду навіть звинувачували в ігноруванні інших міжнародних криз. Наприклад, в Афганістані та Іраку. А от на агресивну політику Путіна США не могли не звернути увагу.

Стягнувши сили до кордонів України, російський президент змусив Білий дім реагувати. Ситуацію прокоментував Ендрю Лосен із Центру стратегічних та міжнародних досліджень. На його думку, ця криза може стати найгіршою із часів холодної війни.

Справжній виклик для Байдена

Financial Times пише, що для очільника Білого дому протистояння з Путіним є особливо важким викликом. Адже воно відповідає його прагненням протистояти автократам. Команда президента раніше наголошувала, що така різка зміна тактики кардинально відрізнятиме його від попередника – Трампа.

Що таке автократія? Це форма правління, при якій одній особі належить необмежена верховна влада.

Втім, замість жорсткого протистояння, Байден зустрівся з очільником Кремля у швейцарській Женеві. Це сталося ще перед візитом українського президента до США.

Білий дім "обрав менше з лих"

Взаємодію адміністрації Байдена з Москвою описав колишній посол США у Росії Майкл Макфол. На його думку, Білий дім "обрав менше з двох лих". Саме тому там і переконують у "непохитній прихильності" до територіальної цілісності України.

При цьому, з Держдепу лунають заяви про те, що низка вимог Росії не підлягають реалізації. Ба більше, американським посадовцям довелося заявити, що вони мають намір включити союзників у регіоні до переговорів про європейську безпеку.

Про нові переговори Байдена з Путіним – дивіться у відео 24 каналу: