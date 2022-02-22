США пытаются связаться с украинцами, которых может преследовать Россия

США пытаются связаться с украинцами, которые могут подвергнуться преследованию со стороны России. Вашингтон хочет помочь им.

Об этом заявили в Белом доме. Добавили, что будут продолжать дипломатические усилия, "пока не поедут танки".

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США готовят жесткий ответ

Подчеркнули, что Штаты будут реагировать на все неприемлемые действия в отношении Украины. США уже ввели запрет на любые инвестиции в псевдореспублики боевиков.

Кроме этого, готовят указ, предусматривающий, что можно будет применить санкции против любого человека, ведущего деятельность на оккупированных территориях.

В Вашингтоне признались, что такого решения Путина ждали. Оно означает полный отказ Москвы от своих обязательств по минским договоренностям.

Признание боевиков: что известно

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" квазиреспублик на временно оккупированной территории Украины.

Кремлевский лидер подписал постановления о "договорах о дружбе" с главарями боевиков.

После этого он отдал приказ ввести российские войска на территорию псевдореспублик для "соблюдения мира".

Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. В настоящее время СНБО работает круглосуточно.

СМИ писали, что могут ввести военное положение в Украине, но официально это не подтверждали. Вскоре Зеленский выступит с обращением к украинцам.