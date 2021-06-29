Считал белых "высшими хищниками": в США расист застрелил 2 темнокожих прохожих

В американском штате Массачусетс злоумышленник застрелил 2 темнокожих прохожих. Он был сторонником превосходства белой расы.

Убитыми оказались полицейский в отставке Дэйв Грин и ветеран Вооруженных сил США Рамона Купер.

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В США мужчина застрелил 2 чернокожих прохожих

Инцидент произошел 26 июня, когда 28-летний Натан Аллен украл грузовик и на скорости влетел в пустой дом. Ему удалось выбраться из-под обломков. Далее мужчина попытался украсть еще 1 автомобиль, но безуспешно.

Тогда злоумышленник достал оружие и трижды выстрелил в спину старшей сержантки Воздушных сил США 60-летней Рамони Купер. Она в то время проходила неподалеку. После этого он нанес несколько огнестрельных ранений 68-летнему Грину.

Полицейские застрелили стрелка во время задержания.

Аллен был расистом

По информации правоохранителей, Аллен был женат, имел докторскую степень и никакого преступления за плечами. Оружием нападавший владел законно.

В то же время следователи нашли расистские и антисемитские тексты злоумышленника. "Этот человек писал о превосходстве белой расы. О белых как о "высших хищниках". Он рисовал свастики", – сообщили в офисе шерифа.

Губернатор Массачусетса Чарли Бейкер назвал убийства "гнусным поступком".



Расист Аллен, застреливший 2 темнокожих / Фото окружной прокуратуры округа Саффолк