США раскрыли российскую сеть, готовившую убийства и диверсии: почему это мощный сигнал для Кремля

Американские правоохранители раскрыли крупную агентурную сеть, работавшую на российскую разведку. Злоумышленники искали наемников для организации заказных убийств и атак на гражданские и военные объекты.

Политолог, основательница и генеральный директор St. James's Foreign Policy Group Алена Гливко рассказала в эфире 24 Канала, что Министерство юстиции США официально сообщило о разоблачении этой группы. Обнародование такой информации является четким шагом сдерживания со стороны Вашингтона. Это прямой сигнал Кремлю о том, что американские спецслужбы полностью контролируют ситуацию и знают о подрывной деятельности россиян.

Сигнал для России и статус спонсора терроризма

Алена Гливко отметила, что действия американцев перекликаются с недавними призывами Польши официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Такой статус мог бы существенно развязать руки западным союзникам.

Такой статус предоставит значительно более широкий процедурный мандат, в том числе в Раде Безопасности ООН, и развяжет руки западным союзникам без прямого объявления войны России,

– подчеркнула она.

Гливко также обратила внимание на ошибку многих американских аналитиков, которые считали эпоху холодной войны окончательно завершенной после 1990-х годов. На самом деле Москва никогда не отказывалась от своих реваншистских амбиций и постоянного противостояния с Западом.

Важно! Полное интервью Алены Гливко о влиянии Китая и США на войну в Украине и угрозах со стороны России для НАТО читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

"Россия так и не вышла из этой парадигмы глобальной конкуренции и холодной войны, которая перерастает в горячую. Она никогда не прекращала шпионаж и диверсионные акты", – подытожила политолог.

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