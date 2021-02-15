В Лос-Анджелесе правоохранители распространяли валентинки с фотографией Джорджа Флойда и шуткой о его смерти. Местная полиция начала внутреннее расследование.

На валентинках со снимком Флойда были такие слова: "От тебя у меня перехватывает дыхание".

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Распространение "валентинок с Флойдом"

Департамент узнал о листовках, которые полицейские распространяли по всему участку. Об этом во внутренней рассылке написал один из офицеров.

Есть информация, что первый пост с изображением написал сотрудник отдела,

– говорится в сообщении.

Пока не удалось установить, кто именно автор идеи.

Однако полицейский департамент Лос-Анджелеса назвал такое поведение "недопустимым". Руководителям подразделений поручили проверить рабочие места офицеров, а также 2 аккаунта в инстаграме, которые могут быть связаны с распространением валентинок.

Смерть Джорджа Флойда: главное