В США распространяли валентинки с изображением Флойда и шуткой о его смерти
В Лос-Анджелесе правоохранители распространяли валентинки с фотографией Джорджа Флойда и шуткой о его смерти. Местная полиция начала внутреннее расследование.
Источник:Los Angeles times
На валентинках со снимком Флойда были такие слова: "От тебя у меня перехватывает дыхание".
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Распространение "валентинок с Флойдом"
Департамент узнал о листовках, которые полицейские распространяли по всему участку. Об этом во внутренней рассылке написал один из офицеров.
Есть информация, что первый пост с изображением написал сотрудник отдела,
– говорится в сообщении.
Пока не удалось установить, кто именно автор идеи.
Однако полицейский департамент Лос-Анджелеса назвал такое поведение "недопустимым". Руководителям подразделений поручили проверить рабочие места офицеров, а также 2 аккаунта в инстаграме, которые могут быть связаны с распространением валентинок.
Смерть Джорджа Флойда: главное
- 25 мая 2020 года полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из правоохранителей применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи, полицейские вызвали медиков. Но было уже поздно – мужчина умер.
- ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий правоохранителей. Четверых полицейских, причастных к инциденту, уволили.
- Правда, задержали только офицера Дерека Шовина. Именно он фигурирует в скандальном видео с жестким задержанием Флойда.
- После смерти Флойда по США и миру прокатились массовые протесты.
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