У США поширювали валентинки зі зображенням Флойда і жартом про його смерть
У Лос-Анджелесі правоохоронці розповсюджували валентинки з фотографією Джорджа Флойда та жартом про його смерть. Через це місцева поліція розпочала внутрішнє розслідування.
Джерело:Los Angeles times
На валентинках зі знімком Флойда були такі слова: "Ти захоплюєш моє дихання".
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Поширення "валентинок з Флойдом"
Департамент дізнався про листівки, які поліцейські поширювали по всьому відділку. Про це у внутрішній розсилці написав один з офіцерів.
Є інформація, що перший пост із зображенням, написав саме співробітник відділу,
– йдеться у повідомленні.
Наразі не вдалося встановити, хто саме автор ідеї.
Однак поліцейський департамент Лос-Анджелеса назвав таку поведінку "неприпустимою". Керівникам підрозділів доручили перевірити робочі місця офіцерів, а також 2 акаунти в інстаграмі, які можуть бути пов'язані з розповсюдженням валентинок.
Смерть Джорджа Флойда: головне
- 25 травня 2020 року поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з правоохоронців застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Коли Флойд затих і припинив благати про допомогу, поліцейські викликали медиків. Але було вже пізно – чоловік помер.
- ФБР і прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Чотирьох поліцейських, причетних до інциденту, звільнили.
- Щоправда, затримали лише офіцера Дерека Шовіна. Саме він фігурує в скандальному відео із жорстким затриманням Флойда.
- Після смерті Флойда США та світом прокотилися масові протести.
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