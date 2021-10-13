В США рассказали об итогах визита Нуланд в Москву, ради которого сняли санкции с россиян

Заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд сейчас находится с официальным визитом в Москве. Для того, чтобы дипломатку пустили в Россию, Штаты были вынуждены снять санкции с нескольких россиян.

Об итогах визита Нуланд рассказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он отметил, что визит дипломатки в Москву был полезным.

Важно Нуланд, которая находится под санкциями России, приедет в Москву: цель визита

Как прошла поездка Нуланд

Прайс заявил, что США и Россия согласились на еще один раунд переговоров.

Мы надеемся, что продолжение переговоров может привести к принятию решения, чтобы наша миссия в Москве могла возобновить свою нормальную деятельность,

– сказал представитель Госдепа США.

По его словам, следующие обсуждения будут проходить на более низком дипломатическом уровне, вероятно, на уровне заместителя помощника государственного секретаря.

"Но мы очень надеемся, что эти обсуждения принесут плоды, потому что мы действительно хотим открытых каналов связи с Москвой", – подчеркнул Прайс.

Как Нуланд попала в Россию

Как известно, Виктория Нуланд находится в санкционном списке России, поэтому в обмен на этот визит в Москву США согласились снять санкции с нескольких россиян. Имена исключенных из списка не объявлялись.