Про підсумки візиту Нуланд розповів речник Держдепартаменту США Нед Прайс. Він зазначив, що візит дипломатки в Москву був корисним.

Важливо Нуланд, яка перебуває під санкціями Росії, приїде до Москви: мета візиту

Як минула поїздка Нуланд

Прайс заявив, що США та Росія погодилися на ще один раунд переговорів.

Ми сподіваємося, що продовження переговорів може призвести до ухвалення рішення, щоб наша місія в Москві могла відновити свою нормальну діяльність,

– сказав речник Держдепу США.

За його словами, наступні обговорення будуть йти на нижчому дипломатичному рівні, ймовірно, на рівні заступника помічника державного секретаря.

"Але ми дуже сподіваємося, що ці обговорення принесуть плоди, тому що ми дійсно хочемо відкритих каналів зв'язку з Москвою", – наголосив Прайс.

Як Нуланд потрапила до Росії

Як відомо, Вікторія Нуланд перебуває у санкційному списку Росії, тож, в обмін на цей візит до Москви США погодилися зняти санкції з кількох росіян. Імена виключених зі списку не оголошувалися.