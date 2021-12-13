США раздумывают над увеличением военного присутствия на восточном фланге НАТО

В Вашингтоне рассматривают возможность размещения дополнительного контингента войск в восточноевропейских странах Альянса в случае усиления агрессии со стороны России. Там также ежедневно ведут прямые переговоры по ситуации как с Киевом, так и с Москвой.

О возможном увеличении военного присутствия Соединенных Штатов на восточном фланге НАТО во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Возможно усиление военного присутствия США

Пресс-секретарь вспомнила 2014 год, когда много союзников в НАТО были намерены увеличить военное присутствие в регионе Восточной Европы, хотели дополнительного размещения войск на ротационной основе.

Такие меры (США – 24 канал) также рассматривают в случае, если Россия решит осуществить нападение на Украину,

– подчеркнула Псаки.

Переговоры с украинской и российской сторонами

Она добавила, что США, кроме стран Европы, непосредственно ведет диалог с Россией и Украиной, чтобы урегулировать разногласия дипломатическим путем.

День за днем мы работаем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, ведем диалог с европейцами и непосредственно с украинцами и россиянами, и продолжаем рассматривать дипломатический путь,

– подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Псаки также напомнила, что сейчас в Киеве находится помощница госсекретаря США Карен Донфрид. Уже 14 декабря она поедет в Москву, чтобы провести там переговоры с руководством страны. Она будет обсуждать наращивание российских войск вблизи границы с Украиной и уверит Кремль в приверженности Вашингтона к суверенитету Украины.

К слову, после поездки в Россию Донфрид направится в Брюссель для обсуждения ситуации с союзниками США по НАТО и партнерами из ЕС.

Кулеба пообщался с Донфрид: что известно

Дмитрий Кулеба 13 декабря встретился с помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Политик прибыла в Киев с рабочим визитом.

Министр отметил преданность Украины политико-дипломатическим способам урегулирования вооруженного конфликта и приветствовал активное привлечение США к дипломатическим усилиям по деэскалации и мирному урегулированию.

В ответ американская чиновница согласилась с принципом Кулебы – "Никаких решений по Украине без Украины".

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