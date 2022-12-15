США разместили в Греции ударные беспилотники для сдерживания России, – СМИ

Несколько американских беспилотников MQ-9 Reaper разместили на авиабазе Лариса в Греции. На такое решение США повлияли, в том числе, и угрозы из России.

СМИ утверждают, что в военно-воздушных силах США подтвердили отправку беспилотников в Грецию. Точное количество аппаратов не назвали, но пишут о 8.

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Модернизация авиабазы

Авиабаза "Лариса" у побережья Эгейского моря в текущем году прошла модернизацию стоимостью 21 миллион долларов. Работы завершились несколько недель назад. Перед отправкой беспилотников расширили дорожки и построили ангары, чтобы проводить техническое обслуживание беспилотников.

СМИ отмечают, что модернизация военного объекта позволит Греции самой приобрести беспилотники, к которым у нее уже давно есть интерес.

Дроны должны сдерживать Россию

Греческие издания сообщали о прибытии MQ-9 Reaper в ноябре. Воздушные силы США объясняли это оперативной сохранностью.

Однако отмечалось, что авиабаза Лариса является стратегическим расположением. Это позволяет MQ-9 легко поддерживать как восточный, так и южный фланги НАТО. Решение разместить там беспилотники не ответ на российское вторжение в Украину. Однако это поддерживает сдерживание и избегание конфликта с Россией.