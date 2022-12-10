НАТО не шутит: США развернут авиационные и артиллерийские подразделения в Латвии

Из-за войны России против Украины, США развернут авиационные и артиллерийские подразделения в Латвии. Там они будут на постоянной основе.

В Минобороны Латвии сообщили, что США приняли новый план по усилению военного присутствия в странах Балтии. Американские подразделения будут постоянно находиться в Латвии, периодически осуществляя ротацию.

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НАТО не шутит

В ближайшие годы артиллерийские и авиационные подразделения США будут находиться в Латвии на военных базах Адажи и Лиердварди. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс говорят, что это большой вклад в сдерживание врага и оборону страны и усилит сотрудничество между войсками Латвии и США.

Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят,

– подчеркнул Пабрикс.

По словам министра, в США понимают, что сдерживание угроз работает на основе военного присутствия и обмена опытом. Пабрикс подчеркнул, что международные партнеры поддерживают независимость балтийских государств, особенно на фоне нынешних вызовов они доказывают, что готовы и дальше это делать.

Столтенберг не исключил прямого столкновения НАТО с Россией

Накануне Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасается прямого столкновения Альянса с Россией, ведь это будет фактически означать мировую войну. Однако Столтенберг убежден, что этого удастся избежать, в частности, благодаря увеличению военного присутствия в восточном фланге Альянса.

Генсек НАТО подчеркнул, что у Путина не должно быть никаких сомнений, что НАТО способна защищать своих союзников. Однако избегание войны между Россией и НАТО, по словам Столтенберга, является одной из главных задач Североатлантического союза. Несмотря на это, Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс гораздо сильнее, чем когда-либо, поэтому Путин серьезно недооценивает его.