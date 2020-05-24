США решили перенести встречу G7: новая дата заседания

Соединенные Штаты Америки перенесли встречу членов "Большой семерки". Она должна состояться в конце июня очно, а не в формате видеоконференции.

Когда состоится новое заседание G7

США уже приближаются к пику заболеваемости коронавирусом, поэтому надеются провести саммит G7 в обычном формате. Об этом сообщил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайан в интервью CBS News в твиттере.

Важно Трамп хочет провести встречу G7 в своей загородной резиденции

О'Брайан добавил, что во время организации саммита США должны быть убеждены, что все участники встречи сделали тест на коронавирус.

Саммит G7 предстоит лично с лидерами стран в конце июня. Я думаю, что лидерам хотелось бы встретиться лично, а не проводить видеоконференцию. Поэтому Дональд Трамп направил приглашение и мы получили замечательные ответы,

– сказал О'Брайан.

Ранее саммит лидеров "Большой семерки" должен был состояться 10 июня в резиденции Дональда Трампа Кэмп-Дэвиде. В то же время из-за эпидемии коронавируса планировали отменить очную встречу и провести видеоконференцию.

К теме Украина может потерять международную поддержку, – G7

G7: что известно о международном клубе

"Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году.

На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 года группа работала как G8 ("Большая восьмерка").

Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не возвращать Россию к участию в саммитах "Большой семерки" до тех пор, пока она не прекратит агрессию в Украине.