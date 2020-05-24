США вирішили перенести зустріч G7: нова дата засідання
Сполучені Штати Америки перенесли зустріч членів "Великої сімки". Вона має відбутися наприкінці червня очно, а не у форматі відеоконференції.
Коли відбудеться нове засідання G7
США вже наближаються до піка захворюваності на коронавірус, тож, сподіваються провести саміт G7 у звичному форматі. Про це повідомив радник із нацбезпеки президента США Роберт О'Браян в інтерв'ю CBS News у твіттері.
Важливо Трамп хоче провести зустріч G7 у своїй заміській резиденції
О'Браян додав, що під час організації саміту США мають бути переконані, що всі учасники зустрічі зробили тест на коронавірус.
Саміт G7 має відбутися особисто з лідерами країн наприкінці червня. Я думаю, що лідерам хотілося б зустрітися особисто, а не проводити відеоконференції. Тому Дональд Трамп направив запрошення і ми отримали чудові відповіді,
– сказав О'Браян.
Раніше саміт лідерів "Великої сімки" мав відбутися 10 червня у резиденції Дональда Трампа Кемп-Девіді. Водночас через епідемії коронавірусу планували скасувати очну зустріч та провести відеоконференцію.
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G7: що відомо про міжнародний клуб
- "Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році.
- На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.
- Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").
- Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.
- Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію із закликом не повертати Росію до участі у самітах "Великої сімки" доти, доки вона не припинить агресію в Україні.