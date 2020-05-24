США вирішили перенести зустріч G7: нова дата засідання

Сполучені Штати Америки перенесли зустріч членів "Великої сімки". Вона має відбутися наприкінці червня очно, а не у форматі відеоконференції.

Коли відбудеться нове засідання G7

США вже наближаються до піка захворюваності на коронавірус, тож, сподіваються провести саміт G7 у звичному форматі. Про це повідомив радник із нацбезпеки президента США Роберт О'Браян в інтерв'ю CBS News у твіттері.

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О'Браян додав, що під час організації саміту США мають бути переконані, що всі учасники зустрічі зробили тест на коронавірус.

Саміт G7 має відбутися особисто з лідерами країн наприкінці червня. Я думаю, що лідерам хотілося б зустрітися особисто, а не проводити відеоконференції. Тому Дональд Трамп направив запрошення і ми отримали чудові відповіді,

– сказав О'Браян.

Раніше саміт лідерів "Великої сімки" мав відбутися 10 червня у резиденції Дональда Трампа Кемп-Девіді. Водночас через епідемії коронавірусу планували скасувати очну зустріч та провести відеоконференцію.

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"Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році.

На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.

Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").

Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію із закликом не повертати Росію до участі у самітах "Великої сімки" доти, доки вона не припинить агресію в Україні.