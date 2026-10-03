К переговорам между США и Россией по Украине добавили многомиллиардную нефтяную сделку, – NYT

США и Россия ведут переговоры об активах нефтяных месторождений и заводов российской компании. Соглашение предусматривает снятие американских санкций и привлечение бизнесменов из окружения американского президента.

Как пишет The New York Times, речь идет об активах компании "Лукойл", расположенных по всему миру. К переговорному процессу привлечены специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Что предусматривает нефтяное соглашение

Список включает нефтяные месторождения в Камеруне, нефтеперерабатывающие заводы в Европе и сети автозаправочных станций по всему миру.

Среди потенциальных покупателей фигурирует американский инвестор Тодд Боэли, две ближневосточные группы, которые вели бизнес с Кушнером или семьей Виткоффа, а также одно из подразделений правительства США. Для покупателей эта сделка выгодна, ведь одобрение продажи позволит снять американские санкции с этих объектов и мгновенно увеличит их стоимость.

Российский диктатор Владимир Путин лично поднимал этот вопрос во время встречи с Виткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября. По словам одного из собеседников издания, он предложил эту сделку, чтобы показать россиянам возможность ведения бизнеса с США.

Американские переговорщики ответили, что будут работать над сделкой, поскольку это шанс наладить отношения с Москвой и снизить мировые цены на энергоносители.

Конфликт интересов и санкции

Дональд Трамп еще с прошлого года активно продвигает идею бизнеса с Россией. Журналисты отмечают, что один из инвесторов сделки по "Лукойлу" является совладельцем криптовалютной компании Трампа World Liberty Financial, соучредителем которой является Виткофф.

При этом в октябре 2025 года президент США ввел новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла", однако Вашингтон регулярно продлевал сроки продажи их активов.

Напомним, ранее мы писали, что посланник Путина Кирилл Дмитриев встречался с представителями Трампа в Нью-Йорке для обсуждения сотрудничества.

Также западные СМИ сообщали, что США планируют организовать трехстороннюю встречу с Украиной и Россией по вопросу энергетического перемирия.