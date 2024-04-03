Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга заявил, что президент России Владимир Путин никогда не сможет покорить Украину. Также он уверен, что государство-агрессор не захватит Киев.
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Этого не произойдет никогда
Энтони Блинкен отвечал на вопрос, удастся ли России захватить украинскую столицу.
Я убежден, что мы уже это сделали. Другими словами, этого не происходит, этого никогда не произойдет,
– сказал он.
В то же время он признал, что в начале полномасштабного вторжения США рассматривали возможность того, что Киев "упадет", однако теперь там убеждены, что этого не произойдет. Он подчеркнул, что планы России не реализовались из-за сопротивления украинцев и благодаря помощи партнеров.
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