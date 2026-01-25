Совершил самое успешное ювелирное ограбление в истории: в США случайно депортировали преступника

В 2022 году в Калифорнии совершили ювелирное ограбление, которое федеральные власти назвали крупнейшим в истории США. Одного из семи мужчин, обвиняемых в причастности к ограблению, Джесона Нелона Пресилью Флореса, депортировали в Эквадор.

Преступника депортировали без ведома федеральных прокуроров, что фактически сделало невозможным проведение судебного разбирательства в отношении него. Об этом рассказали в The New York Times.

Смотрите также Непобедимый боксер стал жертвой ограбления: что украли из дома чемпиона

Что известно о депортации ювелирного грабителя?

В 2022 году преступники похитили драгоценности на сумму около 100 миллионов долларов, в частности бриллианты, рубины, изумруды, золото и люксовые часы, после того, как отследили инкассаторский бронированный автомобиль Brink's. Впрочем, судебное разбирательство сорвали, ведь ICE пытается депортировать больше лиц, обвиняемых в преступлениях, иногда еще до завершения их дел.

Адвокат Флореса обратился в суд с требованием закрыть дело, отметив, что правительство само отказалось от уголовного преследования, депортировав подсудимого. Он также указал, что после того, как суд разрешил освобождение Флореса под залог, иммиграционная служба ICE сразу взяла его под стражу. Прокуроры заявили, что гражданская иммиграционная процедура формально отделена от уголовного преследования. По их позиции, Флорес фактически выбрал депортацию вместо риска отбывать длительный тюремный срок в США.

Юристы отмечают, что на фоне более жесткой иммиграционной политики депортация обвиняемых до завершения судебных процессов становится все более распространенной. Это, по словам экспертов и прокуроров, лишает потерпевших возможности получить справедливость и завершение дела.

Один из ювелиров, пострадавший от ограбления, заявил, что ситуация оставляет его в юридической неопределенности и подрывает веру в систему правосудия, поскольку похищенные драгоценности были результатом многолетней работы.

Какие последние новости об ограблении?