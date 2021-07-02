Мораторий на смертную казнь на федеральном уровне внедрил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте Министерства юстиции.
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Возвращение федерального моратория на смертную казнь
Минюст должен обеспечить, чтобы всем, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только предоставлялись права, гарантированные конституцией и законами США, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно,
– говорится в заявлении.
Американский генпрокурор отметил, что "это обязательство имеет особую силу в случаях, связанных со смертной казнью".
Ведомство напомнило, что за последние 2 года департамент правосудия Минюста внес ряд изменений в политику по смертной казни. Кроме того, совершили первые казни на федеральном уровне почти за два десятилетия.
Зато генпрокурор поручил провести обзор такой политики, в рамках которого следует осуществить консультации с заинтересованными сторонами: федеральными агентствами и медицинскими экспертами. Пока будет происходить обзор, казней на федеральном уровне не будет.
Возобновление высшей меры наказания на федеральном уровне: что известно
- В июле 2019 года генеральный прокурор США Уильям Барр объявил о возобновлении высшей меры наказания на федеральном уровне. Сделали это, чтобы "установить справедливость в отношении жертв ужасных преступлений". О необходимости такого решения говорил тогдашний президент Дональд Трамп.
- В июле 2020 года в США ввели первую за 17 лет смертельную инъекцию. С тех пор в стране провели 13 федеральных казней.
- Однако Джо Байден является противником смертной казни. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что президент, "доволен тем, что генеральный прокурор делает эти шаги".