Мораторій на смертну кару на федеральному рівні впровадив генеральний прокурор США Меррік Гарланд. Відповідну заяву оприлюднили на офіційному сайті Міністерства юстиції.

Читайте також Смертна кара у США: в одному зі штатів дозволили розстрілювати засуджених

Повернення федерального мораторію на смертну кару

Мін'юст має забезпечити, щоб усім, хто підпадає під федеральну систему кримінального правосуддя, не тільки надавалися права, гарантовані конституцією і законами США, а й щоб з ними поводилися справедливо і гуманно,

– йдеться в заяві.

Американський генпрокурор наголосив, що "це зобов'язання має особливу силу у випадках, пов'язаних зі смертною карою".

Відомство нагадало, що за останні 2 роки департамент правосуддя Мін'юсту вніс низку змін в політику щодо смертної кари. Крім того, здійснили перші страти на федеральному рівні майже за два десятиліття.

Натомість генпрокурор доручив провести огляд такої політики, у межах якого слід здійснити консультації зі зацікавленими сторонами: федеральними агентствами та медичними експертами. Поки відбуватиметься огляд, страт на федеральному рівні не проводитимуть.

Поновлення найвищої міри покарання на федеральному рівні: що відомо