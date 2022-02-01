США собираются продолжить военные поставки в Украину, – Пентагон

В Пентагоне 1 февраля сообщили, что Штаты собираются продлить военные поставки в Украину. Это может произойти уже в ближайшие дни.

Новость сообщил во время брифинга Джон Кирби – представитель Пентагона. Накануне, 31 января, в Украину прибыл 5 самолет с военной помощью от США.

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"Мы только начали"

Кирби 27 января заявил, что Украина получит от США гораздо больше оружия, чем есть сейчас. Спикер Пентагона заметил: "мы только начали".

Штаты очень обеспокоены угрозой новой агрессии со стороны России. Намерения страны – непонятны.

Украину уже посетила группа американских экспертов по оценке противовоздушной и противоракетной обороны.

США отправляет оружие в Украину

Всего в Украине приземлилось уже 5 самолетов с помощью от США.

Первый – 22 января – 90 тонн летального оружия.

Второй – 23 января – более 80 тонн летального вооружения.

Третий – 25 января – современное оборудование и боеприпасы для ВСУ.

Четвертый – 28 января – 81 тонна патронов разного калибра.

Пятый – 31 января – 85 тонн вооружения.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.