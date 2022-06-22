США создали группу по расследованию преступлений России в Украине: ее возглавил "охотник" за нацистами

Генеральный прокурор США объявил о создании команды, расследующей военные преступления россиян в Украине. Специалисты будут работать над обнаружением и наказанием всех преступников.

Об этом Меррик Гарленд заявил во время своей необъявленной поездки в Украину 21 июня. По словам прокурора, команду возглавит самый известный "охотник" за нацистами Эли Розенбаум.

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В целом группа состоит из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями.

Как США юридически помогут Украине

Для военных преступников нет тайника. Министерство юстиции США будет пытаться привлечь к ответственности совершающих военные преступления и другие зверства в Украине,

– подчеркнул Гарленд.

Министерство юстиции также направит трех прокуроров, которые будут консультировать Украину и государства Европы и Ближнего Востока по борьбе с усилиями России, чтобы избежать санкций.

Что известно об Эли Розенбауме

67-летний Розенбаум уже 36 лет работает в американском минюсте. Ранее он занимал должность директора по стратегии и политике в сфере обеспечения соблюдения прав человека. Чиновник помог лишить гражданства или депортировать более 100 обвиняемых нацистов.

В США Розенбаума называют "легендарным охотником за нацистами". Он руководил расследованием, которое в 1986 году разоблачило нацистское прошлое тогдашнего генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма.

Детали о визите американского прокурора в Украину

21 июня генпрокурор Украины Ирина Венедиктова встретила американского коллегу на пункте пропуска с Польшей "Краковец". Юристы обсудили усилия, направленные на помощь, выявление, задержание и наказание россиян, совершивших военные преступления в Украине после 24 февраля.

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Впоследствии Венедиктова рассказала, что вместе с Гарлендом в Украину прибыла посол США по особым полномочиям глобального уголовного правосудия Бет ван Скак. Генпрокурор назвала визит американских представителей мощным сигналом поддержки на пути Украины к достижению справедливости.

Венедиктова подчеркнула, что правовая поддержка так же важна и действенна, как и предоставление Украине оружия.

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Прокуроры также обсудили экспертную поддержку Украины в сфере возврата активов. Украинские специалисты будут разыскивать имущество военных преступников с американской Cleptocapture Task Force.