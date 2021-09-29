В США создали новую группу кораблей для слежения за российскими субмаринами в Атлантике

ВМС США создали группу "Greyhound", которая будет противодействовать российским субмаринам в Атлантическом океане. Полностью свою работу она начнет в июне 2022 года.

В группе слежения будут использовать истребители "Джеймс Кук" и "Томас Гаднер". Позже планируют привлечь еще три вида эсминцев.

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Безопасность под водой в приоритете

Во время открытия группы контрадмирал Брендан МакЛейн заявил, что безопасность под водой является приоритетной, потому что "противники быстро развиваются". Также он заверил, что корабли, которые будут взаимодействовать с вертолетами и подводными лодками, смогут эффективно защищать страну от угроз из океана.

Причиной создания группы "Greyhound", по словам МакЛейна, стали "конкуренты", которые постоянно стремятся создать угрозу для США.

Стратегическая угроза нашей стране вошла в новую фазу – наши главные конкуренты разместили и продолжают развивать способности, стремясь создать угрозу для нашей страны,

– заявил контрадмирал.

Новая группа будет проводить регулярные учения и выполнять задачи ВМС США в Атлантическом океане.

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