У групі стеження використовуватимуть винищувачі "Джеймс Кук" та "Томас Гаднер". пізніше планують залучити ще три види есмінців.

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Безпека під водою в пріоритеті

Під час відкриття групи контрадмірал Брендан МакЛейн заявив, що безпека під водою є пріоритетною, тому що "противники швидко розвиваються". Також він запевнив, що кораблі, які будуть взаємодіяти з гелікоптерами та підводними човнами, зможуть ефективно захищати країну від загроз з океану.

Причиною створення групи "Greyhound", за словами МакЛейна, стали "конкуренти", які постійно прагнуть створити загрозу для США.

Стратегічна загроза нашій країні увійшла до нової фази – наші головні конкуренти розмістили і продовжують розвивати спроможності, прагнучи створити загрозу для нашої країни,

– заявив контрадмірал.

Нова група проводитиме регулярні навчання та виконуватиме завдання ВМС США в Атлантичному океані.

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