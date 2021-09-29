У групі стеження використовуватимуть винищувачі "Джеймс Кук" та "Томас Гаднер". пізніше планують залучити ще три види есмінців.
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Безпека під водою в пріоритеті
Під час відкриття групи контрадмірал Брендан МакЛейн заявив, що безпека під водою є пріоритетною, тому що "противники швидко розвиваються". Також він запевнив, що кораблі, які будуть взаємодіяти з гелікоптерами та підводними човнами, зможуть ефективно захищати країну від загроз з океану.
Причиною створення групи "Greyhound", за словами МакЛейна, стали "конкуренти", які постійно прагнуть створити загрозу для США.
Стратегічна загроза нашій країні увійшла до нової фази – наші головні конкуренти розмістили і продовжують розвивати спроможності, прагнучи створити загрозу для нашої країни,
– заявив контрадмірал.
Нова група проводитиме регулярні навчання та виконуватиме завдання ВМС США в Атлантичному океані.
Останні інновації ВМС США
- У травні 2021 року ВМС США провели випробування ракетного двигуна для гіперзвукової зброї. За розрахунками, ракети тепер зможуть літати зі швидкістю 6 000 кілометрів на годину, що в 5 разі більше швидкості звуку.
- У вересні безпілотнику Boeing MQ-25 T1 Stingray вперше вдалося заправити винищувач F-35C Lightning II ВМС США у повітрі.