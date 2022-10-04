США созывают Совбез ООН из-за действий Северной Кореи

Соединенные Штаты просят Совет Безопасности ООН провести в среду открытое заседание по Северной Корее. Это связано с запуском баллистической ракеты над Японией.

Об этом заявил официальный представитель США. Баллистическая ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан.

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Однако маловероятно, что Совбез предпримет существенные действия.

Северная Корея не намерена отказываться от ядерного оружия

Совет Безопасности ООН в течение многих лет запрещал Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Против Пхеньяна ужесточали санкции, чтобы прекратить финансирование ядерных программ.

Однако в последние годы Китай и Россия, имеющие право вето, лоббировали смягчение санкций ООН против Северной Кореи. Это делали якобы для побуждения Пхеньяна вернуться к международным переговорам, зашедшим в тупик.

Украина призвала усилить санкционное давление

В украинском министерстве иностранных дел отреагировали на запуск баллистической ракеты КНДР. Спикер Олег Николенко подчеркнул, что Украина решительно осуждает угрозу, созданную для Японии.

Это еще одно нарушение резолюций ООН. Провокация Пхеньяна подрывает региональную сохранность. Мы призываем усилить санкционное давление на КНДР и принять меры по устранению санкционных лазейок, – написал Николенко.

Реакция США и ЕС

КНДР за менее чем 2 недели в пятый раз запустила баллистическую ракету в сторону Японии. США назвали это опасным и безрассудным решением и подчеркнули – продолжат защищать Корею и Японию.

Кроме этого, отреагировал также глава Европейского Совета Шарль Мишель. Он назвал это вопиющим нарушением международного права.

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