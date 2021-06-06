Три недели блуждала в канализации без одежды: в США спасли женщину, которая потерялась в трубах

В Соединенных Штатах Америки спасли женщину, которая заблудилась в канализации. Она ходила в трубах в течение трех недель.

По словам родных женщины, которую нашли обнаженной и грязной, у нее есть психические расстройства. Ранее Линдси Кеннеди убегала из реабилитационного центра.

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Согласно информации правоохранителей, 43-летняя Кеннеди сказала, что ей якобы стало интересно, куда ведет тоннель. Она продолжала по нему идти, пока не потерялась.

Как нашли женщину

Ее лечили в реабилитационном центре в Техасе. Но женщина не пробыла там и недели. После того, как Линдси Кеннеди исчезла из больницы, ее активно начали искать друзья и родные.

Они рассказали, что у женщины в телефоне было приложение, с помощью которого они смогли отследить ее и проверить местонахождение. Затем они начали проверять ряд канализаций.



Женщину спасли из канализации / Фото The Sun



Линдси Кеннеди пробыла между трубами 3 недели / Фото The Sun



Женщину нашли обнаженной и грязной / Фото The Sun

По словам самой женщины, она пила специальный напиток, поэтому не умерла от голода. Сразу после того, как Кеннеди спасли, ее отправили в больницу.

"Ей повезло. Не знаю, как долго с ней было бы все в порядке. Грязно, опасно, там змеи, крысы, мусор, грязь и листья. Все, что на улице смывается в канализацию и пахнет ужасно", – отметили полицейские.