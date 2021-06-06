За словами рідних жінки, яку знайшли оголеною і брудною, вона має психічні розлади. Раніше Ліндсі Кеннеді втікала з реабілітаційного центру.

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Згідно з інформацією правоохоронців, 43-річна Кеннеді сказала, що їй нібито стало цікаво, куди веде тунель. Вона продовжували ним йти, поки не загубилась.

Як знайшли жінку

Її лікували в реабілітаційному центрі в Техасі. Але жінка не пробула там і тижня. Після того, як Ліндсі Кеннеді зникла з лікарні, її активно почали шукати друзі та рідні.

Вони розповіли, що жінка мала в телефоні додаток, за допомогою якого вони змогли відстежити її і перевірити місце перебування. Потім вони почали перевіряти низку каналізацій.



Жінку врятували з каналізації / Фото The Sun



Ліндсі Кеннеді пробула між трубами 3 тижні / Фото The Sun



Жінку знайшли оголеною і брудною / Фото The Sun

За словами самої жінки, вона пила спеціальний напій, тому не померла з голоду. Одразу після того, як Кеннеді врятували, її відправили до лікарні.

"Їй пощастило. Не знаю, як довго з нею було б все гаразд. Брудно, небезпечно, там змії, щури, сміття, бруд і листя. Все, що на вулиці змивається до каналізації і пахне жахливо", – відзначили поліцейські.