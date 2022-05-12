США спасут мир от голода, который может возникнуть из-за войны России против Украины, – Байден

Президент США Джо Байден считает, что американские фермеры смогут компенсировать дефицит сельхозпродукции в мире, который может возникнуть из-за военного вторжения России в Украину.

Джо Байден заявил, что США сейчас борются на двух фронтах. Дома – это инфляция и рост цен.

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Второй за границей – это помочь украинцам в защите демократии, а также кормить тех, кто в этом нуждается во всем мире из-за зверств России.

Американские фермеры понимают, что "путинская" война заблокировала важнейшие источники продовольствия,

– отметил Джо Байден.

Он объяснил, что из-за военного вторжения России в Украину – миллионы тонн украинского зерна не идут на экспорт.

"Если эти тонны не попадут на рынок, очень многие в Африке умрут от голода, потому что это единственный поставщик для ряда африканских стран", – добавил Байден.

По его словам, США должны продолжать инвестировать в американских фермеров. И рассказал, какие меры будут направлены на наращивание внутреннего производства продовольствия, снижение цен на продукты и рост поставок в страны, испытывающие дефицит в результате войны.

Что известно о возможном голоде

В мире может возникнуть кризис из-за невозможности экспорта украинской продукции во время войны. Эксперты считают, что это может вызвать голод и даже более глобальные войны.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Она предупредила, что резкий рост цен на продовольствие в результате войны в Украине повлечет за собой голодные бунты в бедных странах мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что мир может ожидать массовый голод. Кроме того, он прогнозирует крах глобальной продовольственной системы. Война в Украине уже разрушает цепи снабжения. Поэтому происходит резкий рост цен на топливо, пищевые продукты и транспорт.

Европу может ожидать продовольственный кризис из-за войны России против Украины. О таком варианте серьезно заговорили в Европейском Союзе.

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