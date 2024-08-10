Кипр экстрадировал в США россиянина из-за незаконного экспорта военной микроэлектроники в Россию

Кипр выдал правоохранительным органам Соединенных Штатов гражданина России и Германии Артура Петрова, задержанного летом 2023 года по подозрению в незаконном экспорте в Россию.

Об этом сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов. Россиянина обвиняют в незаконном экспорте военной микроэлектроники.

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В США экстрадировали россиянина

Еще в августе 2023 года Петрова арестовали на Кипре по запросу Минюста США, который обвинил его в участии в схеме закупки американской микроэлектроники, подлежащей экспортному контролю Соединенных Штатов.

И наконец накануне, 9 августа, 33-летний Петров впервые предстал перед федеральным судом США после экстрадиции с Кипра за уголовные преступления, связанные с нарушением экспортного контроля, контрабандой, мошенничеством и отмыванием денег.

Как выяснило следствие, россиянин работал на российского поставщика электроники для российской армии ООО "Электроком ВПК", и вместе с еще двумя гражданами России руководил сетью незаконных закупок подсанкционных товаров по всему миру.

Для этого Петров в частности использовал кипрскую подставную компанию Astrafteros, через которую якобы закупал оборудование для систем противопожарной безопасности. Далее через подставные компании других участников сговора в третьих странах товары поставляли "Электрокому".

Отмечается, что участникам схемы удалось закупить и передать России электронных компонентов военного назначения на сумму более 225 тысяч долларов. Артуру Петрову инкриминируются 11 пунктов обвинения, за самые тяжелые из которых предусмотрено наказание в виде 20 лет заключения.

К слову, недавно США предупредили Турцию относительно экспорта военного оборудования в Россию. Американские чиновники призывают Турцию прекратить поставки микросхем и других компонентов, используемых в российских военных системах, подчеркивая возможные последствия.