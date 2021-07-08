В Соединенных Штатах Америки решение "суда" в Крыму назвали "серьезной ошибкой". Сообщение с соответствующим текстом опубликовало в твиттере посольство США в Украине.
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Содержание Есипенко под стражей – серьезная судебная ошибка
Фрилансера "Крим.Реалии" (проект "Радио Свобода") Владислава Есипенко схватили на оккупированном Россией полуострове 10 марта 2021. И до сих пор он под стражей, несмотря на отсутствие доказательств какой-либо вины.
Решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Владислава Есипенко, вынесенное на закрытом заседании "суда" в оккупированном Россией Крыму, стало серьезной судебной ошибкой,
– говорится в сообщении посольства США в Украине.
"Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Есипенко. Крым – это Украина", – такими словами завершили послание россиянам американские дипломаты.
Коротко об аресте Есипенко в Крыму
- Владислава Есипенко оккупанты Крыма обвинили в изготовлении взрывного устройства. В ФСБ России заявили, что журналист собирался "осуществить подрывные действия в интересах украинских спецслужб".
- В марте 2021 его задержали, "суд" взял журналиста под стражу, а 1 апреля продлил действие этого решения до 11 июля. 6 июля "суд" в Симферополе продлил срок ареста Есипенко на полгода.
- Как минимум 27 дней к Есипенко не пускали адвокатов. Позже те заверили, что следствие не нашло по итогам дактилоскопической экспертизы отпечатков журналиста на взрывчатке, якобы найденной в его авто.