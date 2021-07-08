У Сполучених Штатах Америки рішення "суду" в Криму назвали "серйозною помилкою". Повідомлення з відповідним текстом опублікувало у твітері посольство США в Україні.

Радимо перечитати Одягли на вуха дроти з петлями й пустили струм, – Єсипенко про тортури ФСБ

Утримання Єсипенка під вартою – серйозна судова помилка

Фрилансера "Крим.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") Владислава Єсипенка схопили на окупованому Росією півострові 10 березня 2021 року. І досі утримують під вартою, попри відсутність доказів будь-якої провини.

Рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесене на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою,

– мовиться у повідомлення посольства США в Україні.

"Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка. Крим – це Україна", – такими словами завершили послання росіянам американські дипломати.

Коротко про арешт Єсипенка в Криму