У Сполучених Штатах Америки рішення "суду" в Криму назвали "серйозною помилкою". Повідомлення з відповідним текстом опублікувало у твітері посольство США в Україні.
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Утримання Єсипенка під вартою – серйозна судова помилка
Фрилансера "Крим.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") Владислава Єсипенка схопили на окупованому Росією півострові 10 березня 2021 року. І досі утримують під вартою, попри відсутність доказів будь-якої провини.
Рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесене на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою,
– мовиться у повідомлення посольства США в Україні.
"Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка. Крим – це Україна", – такими словами завершили послання росіянам американські дипломати.
Коротко про арешт Єсипенка в Криму
- Владислава Єсипенка окупанти Криму звинуватили у виготовленні вибухового пристрою. У ФСБ Росії заявили, що журналіст збирався "здійснити підривні дії в інтересах українських спецслужб".
- У березні 2021 його затримали, "суд" взяв журналіста під варту, а 1 квітня продовжив дію цього рішення до 11 липня. 6 липня "суд" у Сімферополі продовжив термін арешту Єсипенка на пів року.
- Щонайменше 27 днів до Єсипенка не пускали адвокатів. Пізніше ті запевнили, що слідчі за підсумками дактилоскопічної експертизи не виявили відбитків журналіста на вибухівці, нібито знайденій у його машині.