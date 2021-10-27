В США трое детей год жили в квартире с телом 9-летнего брата

В американском штате Техас трое детей в течение года жили в квартире с останками своего 9-летнего брата. Все это время их кормили соседи.

Детали жуткой истории

24 октября в милицию из города Хьюстон в округе Харрис поступил звонок от 15-летнего парня. Тот заявил, что его 9-летний брат умер еще в прошлом году.

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Подросток сообщил, что тело лежит в квартире, в которой он живет с двумя другими братьями в возрасте 7 и 10 лет. Правоохранители уже забрали останки из квартиры. Сейчас они ждут результатов вскрытия трупа.

В квартире дети жили сами, а их мать жила в доме неподалеку. Женщину и ее парня допросили полицейские. Однако никаких обвинений по делу пока не объявили.

Детей уже обследовали врачи. По их словам, мальчики недоедают. Кроме того, у 7-летнего ребенка обнаружили переломы лица. Из-за этого техасский департамент по делам семьи требует срочной опеки над несовершеннолетними.

"Я в профессии уже долгое время и никогда не видел ничего подобного", – сказал шериф округа Эд Гонсалес. Он охарактеризовал инцидент как "ужасный" и "трагический".

Соседи даже не знали, что в квартире живут еще 2 детей

Соседи рассказали, что помогали 15-летнему парню едой, однако не знали, что у него есть братья. Местный житель Тревор Томпсон познакомился с подростком, когда тот попросил зарядить его телефон. По словам мужчины, парень всегда отказывался от домашней еды и просил лишь то, что можно купить в магазине.

"Он не ел приготовленную пищу. Он брал фрукты и закуски. Я спросил: "Тебе понравилась пицца?" и он ответил: "Первая пицца, которую мы ели?"

– сказал Томпсон.

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Только тогда он заметил, что парень ответил во множественном числе и заподозрил, что тот живет не один.

Другая соседка Эрика Чапман добавила, что несколько раз видела мать ребят. Она подъезжала к дому, парень выходил, брал лапшу, напитки и чипсы, а потом убегал обратно. Чапман предположила, что подросток не говорил о своих братьях, потому что боялся возможных проблем со стражами порядка.

Сейчас полицейские округа проводят расследование.