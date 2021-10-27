Деталі моторошної історії

24 жовтня до правоохоронців з міста Г'юстон в окрузі Гарріс надійшов дзвінок від 15-річного хлопця. Той заявив, що його 9-річний брат помер ще минулого року.

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Підліток повідомив, що тіло лежить у квартирі, в якій він живе з двома іншими братами віком 7 і 10 років. Правоохоронці вже забрали рештки з помешкання. Наразі вони чекають на результати розтину трупа.

У квартирі діти мешкали самі, а їхня мати жила в помешканні неподалік. Жінку та її хлопця допитали поліцейські. Одних жодних звинувачень у справі наразі не оголосили.

Дітей вже обстежили лікарі. За їхніми словами, хлопчики недоїдають. Окрім того, у 7-річної дитини виявили переломи обличчя. Через це техаський департамент у справах сім'ї вимагає термінової опіки над неповнолітніми.

"Я у професії вже довгий час і ніколи не бачив нічого подібного", – сказав шериф округу Ед Гонсалес. Він схарактеризував інцидент як "жахливий" і "трагічний".

Сусіди навіть не знали, що у квартирі живуть ще 2 дітей

Сусіди розповіли, що допомагали 15-річному хлопцеві їжею, однак не знали, що у нього є брати. Місцевий житель Тревор Томпсон познайомився з підлітком, коли той попросив зарядити його телефон. За словами чоловіка, хлопець завжди відмовлявся від домашньої їжі та просив лише те, що можна купити в магазині.

"Він не їв приготовлену їжу. Він брав фрукти та закуски. Я запитав: "Тобі сподобалася піца?", і він відповів: "Перша піца, яку ми їли?"

– розповів Томпсон.

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Лише тоді він зауважив, що хлопець відповів у множині й запідозрив, що той живе не сам.

Інша сусідка Еріка Чапман додала, що кілька разів бачила матір хлопців. Вона під'їжджала до будинку, хлопець виходив, брав локшину, напої та чипси, а потім тікав назад. Чапман припустила, що підліток не говорив про своїх братів, бо боявся можливих проблем із правоохоронцями.

Наразі поліцейські округу проводять розслідування.