Мужчину с дробовиком, заряженным пистолетом и боеприпасами в автомобиле арестовали на пропускном пункте митинга возле Трампа в Южной Калифорнии. Об этом сообщают журналисты Associated Press.

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На Трампа могли готовить третье покушение

Отмечается, что подозреваемым является 49-летний житель Лас-Вегаса Вэм Миллер. Мужчина был за рулем незарегистрированного черного внедорожника с "самодельным" номерным знаком. В департаменте шерифа округа Риверсайд заявили, что его остановили сотрудники полиции в городе Коачелла, к востоку от Лос-Анджелеса.

Мужчина был арестован по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости. Однако позже того дня он был отпущен под залог в размере 5 тысяч долларов. Теперь подозреваемый должен явиться в суд 2 января 2025 года.

Этот инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия,

– говорится в официальном заявлении.

В то же время шериф местности Коачелла сказал, что это, возможно, была подготовка к третьему покушению на кандидата в президенты от Республиканской партии.

Ранее разведка США предупредила, что Иран не отказался от своих предыдущих намерений и хочет убить Дональда Трампа. Все потому, что Иран считает его виновным в убийстве генерала и командующего КСИР Касема Сулеймани.