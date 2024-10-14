Чоловіка з дробовиком, зарядженим пістолетом та боєприпасами в автомобілі заарештували на пропускному пункті мітингу біля Трампа у Південній Каліфорнії. Про це повідомляють журналісти Associated Press.

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На Трампа могли готувати третій замах

Зазначається, що підозрюваним є 49-річний житель Лас-Вегаса Вем Міллер. Чоловік був за кермом незареєстрованого чорного позашляховика з "саморобним" номерним знаком. У департаменті шерифа округу Ріверсайд заявили, що його зупинили співробітники поліції у місті Коачелла, що на схід від Лос-Анджелеса.

Чоловіка було заарештовано за підозрою у зберіганні зарядженої вогнепальної зброї та магазину великої ємності. Однак пізніше того дня його відпустили під заставу у розмірі 5 тисяч доларів. Тепер підозрюваний має з'явитися до суду 2 січня 2025 року.

Цей інцидент не вплинув на безпеку колишнього президента Трампа чи учасників заходу,

– йдеться в офіційній заяві.

Водночас шериф місцевості Коачелла сказав, що це, можливо, була підготовка до третього замаху на кандидата у президенти від Республіканської партії.

До слова, раніше розвідка США попередила, що Іран не відмовився від своїх попередніх намірів і хоче вбити Дональда Трампа. Все через те, що Іран вважає його винним у вбивстві генерала та командувача КВІР Касема Сулеймані.