Іран вважає його винним у вбивстві генерала і командувача КВІР Касема Сулеймані, коли американці ракетами обстріляли аеропорт у столиці Іраку, адже Трамп віддав наказ про ліквідацію. Про це пишуть Politico та The Washington Post, із посиланням на інформацію від американських чиновників.

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Іран не відмовився від спроби помститися Трампу

Ще у вересні розвідувальна американська спільнота повідомила штаб колишнього президента США про погрози вбивства Дональда Трампа з боку Ірану. Там додали, що їх вже попереджали про збільшення загрози "за останні кілька місяців".

Як розповів помічник генерального прокурора з національної безпеки Меттью Олсен, Іран чітко дав зрозуміти, що вони сповнені рішучості "домагатися відплати проти колишніх чиновників у зв’язку з ударом по Сулеймані" у січні 2020 року у Багдаді.

На тлі низки замахів, за даними видань, Трамп неодноразово запитував своїх радників і урядовців США, чи стоїть Іран за нападами. Через це представники передвиборчої кампанії Трампа вимагали, аби він пересувався військовими літаками протягом останніх тижнів передвиборчих перегонів.

Штаб Трампа вже зробив запити щодо надання військових літаків. Там також просять про обмеження польотів над його резиденціями та мітингами, розміщення куленепробивного скла у семи ключових штатах і забезпечення низки військових транспортних засобів.

За словами речника Ради Безпеки Шона Саветта, Байден направив "усі ресурси" на захист Дональда Трампа та на те, щоб його служби безпеки отримували всю інформацію про можливі загрози та оберігали його "як чинного президента".

Ми вважаємо це питанням національної та внутрішньої безпеки найвищого пріоритету, і ми рішуче засуджуємо Іран за ці нахабні погрози. Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити США або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться із серйозними наслідками,

– заявив Саветт.

Водночас зазначається, що чинний президент США буцімто наказав Раді національної безпеки застерегти уряд Ірану, аби ті припинили готувати замахи проти Трампа та експосадовців. В інакшому випадку подібні напади на Трампа розглядатимуть як "акт війни".