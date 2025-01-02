Изготавливал взрывчатку и стрелял по "Байдену": ФБР расследует беспрецедентный случай в истории

В штате Вирджиния в доме 36-летнего Брэда Спаффорда агенты ФБР нашли самый большой в истории запас самодельной взрывчатки. У него из дома изъяли более 150 трубчатых бомб и других взрывных устройств.

Известно, что большую часть взрывчатки мужчина хранил в отдельном гараже вместе с оборудованием для ее изготовления. Несколько бомб были найдены в рюкзаке в спальне, где Спаффорд жил с женой и двумя детьми, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Изготавливал взрывчатку и "стрелял" по Байдену

Также у Спаффорда правоохранители обнаружили взрывные устройства с маркировкой "смертельные", бронежилет, начиненный взрывчаткой и незарегистрированную короткоствольную винтовку. Отмечается, что мужчина использовал фотографии Джо Байдена для тренировок по стрельбе. Он считал, что политические убийства "следует вернуть".

Сейчас Спаффорд находится под стражей. Ему предъявили обвинение в нарушении Национального закона об огнестрельном оружии. Впоследствии к этому добавят обвинения, связанные с взрывными устройствами.

Дело против Спаффорда начали в 2023 году после того, как информатор рассказал, что тот накапливает оружие и боеприпасы. Также источник сообщил правоохранителям, что в 2021 году во время изготовления самодельной взрывчатки злоумышленник травмировался и остался без трех пальцев на правой руке.

Напомним, что в Житомирской области два человека взорвали взрывчатку у здания ТЦК и СП, действуя по приказу российских спецслужб.